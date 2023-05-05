İletişim Başkanlığından yurt dışından getirilen kültürel eserlere ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan 9 bin 43 eserin ait olduğu topraklara geri getirildiğini bildirdi.
Ankara
İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Anadolu'dan yurt dışına kaçırılmış 9 bin 43 eser, itinalı takipler sonucunda Türkiye'ye geri kazandırıldı. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
Paylaşımdaki görselde, 2002-2007 yıllarında 765, 2008-2012'de 3 bin 339, 2013-2017'de 201 ve 2018-2022 yıllarında ise 4 bin 738 eserin Türkiye'ye getirildiği bilgisine yer verildi.
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Anadolu'dan yurtdışına kaçırılmış 9 bin 43 eseri ait olduğu topraklara geri getirdik.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) May 5, 2023
Türkiye Yüzyılı 🇹🇷 pic.twitter.com/gz6VdsfcJu