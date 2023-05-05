Dolar
19.51
Euro
21.50
Altın
2,017.87
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Gündem

İletişim Başkanlığından yurt dışından getirilen kültürel eserlere ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan 9 bin 43 eserin ait olduğu topraklara geri getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
İletişim Başkanlığından yurt dışından getirilen kültürel eserlere ilişkin paylaşım

Ankara

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Anadolu'dan yurt dışına kaçırılmış 9 bin 43 eser, itinalı takipler sonucunda Türkiye'ye geri kazandırıldı. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımdaki görselde, 2002-2007 yıllarında 765, 2008-2012'de 3 bin 339, 2013-2017'de 201 ve 2018-2022 yıllarında ise 4 bin 738 eserin Türkiye'ye getirildiği bilgisine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada ara karar açıklandı
Milli Savunma Bakanı Akar: Son 8 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi
İletişim Başkanlığından yurt dışından getirilen kültürel eserlere ilişkin paylaşım
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

İletişim Başkanlığından yurt dışından getirilen kültürel eserlere ilişkin paylaşım

İletişim Başkanlığından yurt dışından getirilen kültürel eserlere ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Altun'dan Batı basınının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayınlarına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Diyarbakır'da depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi

İstanbul Güvenlik Forumu, "Balkanlar'a Yeni Bakış Açısı" başlıklı oturumla sona erdi

İstanbul Güvenlik Forumu, "Balkanlar'a Yeni Bakış Açısı" başlıklı oturumla sona erdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nin 65. sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nin 65. sayısını yayımladı
Türk dünyasından gazeteciler ülkelerinin Türkiye ile gelişen ilişkilerini değerlendirdi

Türk dünyasından gazeteciler ülkelerinin Türkiye ile gelişen ilişkilerini değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet