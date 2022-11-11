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İletişim Başkanlığından, CHP Milletvekili Karabat'ın çarpıtmalarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın çarpıtmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Esin Işık   | 11.11.2022
İletişim Başkanlığından, CHP Milletvekili Karabat'ın çarpıtmalarına ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı (AA), kurulduğu Milli Mücadele günlerinden bu yana 102 yıldır devlet bütçesinden ödenek almaktadır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA hakkında tezvirat yapan CHP'li milletvekilinin, bir yasama üyesi olarak 100 yıllık işleyişten, yasalardan ve dünya uygulamalarından haberdar olmaması ibretliktir." ifadelerini kullandı.

Başar, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın çarpıtmalarına ilişkin açıklama yaptı.

CHP'li bir milletvekilinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA hakkında yaptığı çarpıtmanın, "karşı karşıya olunan cehaletin ve kötücül siyasetin vahametini gözler önüne serdiğini" belirten Başar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı AA, kurulduğu Milli Mücadele günlerinden bu yana 102 yıldır devlet bütçesinden ödenek almaktadır." bilgisini verdi.

Başar, AA'nın 1984'ten itibaren Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü üzerinden aldığı bu ödeneklerin, 2019'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından aktarılmaya başlandığını hatırlattı.

Bu uygulamanın, yeni bir durum olmadığı gibi dünyada resmi haber ajansına sahip çok sayıda gelişmiş ülkede de benzer şekilde yürütüldüğünü ifade eden Başar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA hakkında tezvirat yapan CHP'li milletvekilinin, bir yasama üyesi olarak 100 yıllık işleyişten, yasalardan ve dünya uygulamalarından haberdar olmaması ibretliktir. CHP'li yetkililere böyle ibretlik durumlara düşmemeleri için resmi kurumlar tarafından şeffaf şekilde paylaşılan bilgileri çarpıtmamaları ve seyahat ettikleri ülkelerde iletişim alanındaki kurumları da ziyaret ederek bilgi sahibi olmaları tavsiyesinde bulunuyoruz.

CHP'nin bir süredir milli kurumlarımızı, yıpratmak amacıyla hedef aldığı göz önünde bulundurulduğunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA'ya yönelik bu çarpıtmanın sistematik dezenformasyonunun bir parçası olduğu aşikardır.

Türkiye Yüzyılı'nın önemli sütunlarından biri olan iletişim alanında hakikat için mücadele ederken, önemli gayretlerimizden biri de devlet kurumlarımızı itibarsızlaştırma çabalarına karşı koymak olacaktır."

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