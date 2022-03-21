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İletişim Başkanlığı ve TİM koordinasyonunda ABD'ye giden heyet temaslarını tamamladı

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ABD'ye giden heyet, bu ülkenin yatırımcılarını Türkiye'ye davet etti.

Mümin Altaş   | 21.03.2022
İletişim Başkanlığı ve TİM koordinasyonunda ABD'ye giden heyet temaslarını tamamladı

Ankara

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ABD'ye giden heyet, bu ülkenin yatırımcılarını Türkiye'ye davet etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Transatlantik İhracatında Türkiye'nin Rolünün Artırılmasına Yönelik Panel Serisi ve Ticari Diplomasi Çalıştayları" programı kapsamında 14 Mart'ta ABD'ye giden heyet, önemli ticari diplomasi etkinliklerini tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in yanı sıra TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkilileri ile iş insanlarının yer aldığı heyet, Washington ve New York'ta ziyaretlerde bulundu, yuvarlak masa toplantıları ve panellere katıldı.

ABD'nin bazı ürünlere uyguladığı ek vergilerin kaldırılması talep edildi

Görüşmelerde ve etkinliklerde, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ticari ilişkilerinin geliştirilmesinin ve iş birliğinin önemi vurgulanırken, ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye davet edildi.

Türkiye'nin ABD'li yatırımcılar için birçok fırsatı barındırdığına ve güvenli bir ülke olduğuna dikkat çekilen görüşmelerde, ABD tarafından bazı ürünlere uygulanan ek vergilerin de kaldırılması talep edildi.

Program kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığını ziyaret eden heyet, burada yapılan toplantıda Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini, ticari ilişkiler ile ilgili hususları ve karşılıklı yatırımları ele aldı. Heyetin ABD Ticaret Bakanlığına ziyaretinde de Türk-Amerikan ticari ilişkilerine atfedilen önemin yanı sıra iki ülke ticaretinin önündeki engellerin aşılması ve yatırım konularında istişarelerde bulunuldu.

Ticaretin önündeki engellerin aşılması ele alındı

Program kapsamında ABD Ticaret Odası'nda, "Yeni Fırsatlara Kapılar Açmak: Türk-Amerikan Ticari İlişkileri" konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

ABD-Türkiye İş Konseyi Direktörü Jennifer Miel'in moderatörlük yaptığı toplantıda, Türk heyetinin yanı sıra ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve oda temsilcileri yer aldı. Toplantıda, Türk-Amerikan ticari ilişkilerindeki 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ve ticaretin önündeki engellerin aşılması ile ilgili hususlar konuşuldu.

Türk heyeti, ticari diplomasi temaslarında resmi kurumların yanı sıra Washington'da düşünce kuruluşu Atlantic Council ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkevi'nde iki ticari diplomasi çalıştayı düzenlendi

Ziyaret sırasında New York'ta bulunan Türkevi'nde iki ticari diplomasi çalıştayı gerçekleştirildi.

"Türkiye ve Amerika'nın Yeni Ufuklara Yönelik Girişimleri: 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi" başlıklı birinci panel SETA Washington Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat'ın, "Refah için Güç Birliği: Türkiye-Amerika İlişkileri" adlı panel ise İletişim Başkanlığı Washington Basın Müşaviri Muhammed Bilal Kenasarı'nın moderatörlüğünde düzenlendi.

Türk heyeti, program boyunca çeşitli vesilelerle ABD'de bulunan Türk ve Amerikalı yatırımcı ve iş insanları ile bir araya geldi. Programın Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin dinamiklerine olumlu ve somut katkılar sağlaması bekleniyor.

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