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İletişim Başkanlığı, Ticaret Bakanı Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Mümin Altaş  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
İletişim Başkanlığı, Ticaret Bakanı Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakan Bolat'ın özel işlerini aksattığı için görevinden ayrılmak istediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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