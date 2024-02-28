İletişim Başkanlığı, Ticaret Bakanı Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Ankara
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakan Bolat'ın özel işlerini aksattığı için görevinden ayrılmak istediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.