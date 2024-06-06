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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. - VTR
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İletişim Başkanlığı, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev için karşılama mesajı hazırladı

Burcu Çalık Göçümlü  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
İletişim Başkanlığı, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev için karşılama mesajı hazırladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere dün Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca karşılama mesajı hazırlandı.

Mirziyoyev'in Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasının dijital gösterim ekranından yayımlanan mesajda, Özbekçe "Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'ye hoşgeldiniz" ifadeleri yer aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bugün temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

İkili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı düzenlenecek. İki ülke arasında bugün
yapılacak anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Mirziyoyev ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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İletişim Başkanlığı, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev için karşılama mesajı hazırladı
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