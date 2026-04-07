İletişim Başkanı Duran'dan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya baskınına ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskının bilinçli ve sistematik bir provokasyon olduğunu bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrailli bir bakan tarafından gerçekleştirilen baskın, bilinçli ve sistematik bir provokasyondur. Soykırımcı (Binyamin) Netanyahu hükümeti, kutsallar üzerinden gerilim üretmeyi alışkanlık haline getirmiş, uluslararası hukuku ve insanlığın ortak değerlerini açıkça hiçe saymıştır. Bu yaklaşım, bölgedeki gerilimi bilinçli şekilde tırmandırma çabasından başka bir anlam taşımamaktadır. Uluslararası toplum, bu pervasızlığa karşı sessiz kalmamalıdır. Mescid-i Aksa derhal ve koşulsuz biçimde Müslümanların ibadetine açılmalı, provokasyonlar son bulmalı, Kudüs'teki tüm kutsal mekanlarda ibadet özgürlüğünü engelleyen hukuksuz kısıtlamalara son verilmelidir.

Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutsalların hedef alındığı bu karanlık zihniyete karşı en net duruşu sergilemeye, hakikati ve adaleti savunmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam edecektir."