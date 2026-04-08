İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "barış diplomasisi" trafiğine ilişkin paylaşım Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ateşkesin sağlanması ve elde edilen kalıcı barış fırsatının heba edilmemesi için Cumhurbaşkanımızın diplomatik hamleleri kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bölgede ve dünyadaki tüm krizlerde tarihin doğru tarafında yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesel ve küresel riskleri azaltmak için sürekli diplomasiyi diri tuttuğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Yaşananlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın haklılığını ve diplomasinin önemini gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanımız, bölgemizde barışın ve istikrarın hakim olması için, çatışmaların başladığı ilk günden itibaren en etkin biçimde lider diplomasisi yürütüyor. Ateşkesin sağlanması ve elde edilen kalıcı barış fırsatının heba edilmemesi için Cumhurbaşkanımızın diplomatik hamleleri kararlılıkla devam edecek."