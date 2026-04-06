İletişim Başkanı Duran: Türkiye olarak dünyada ne olduğunu da dünyaya anlatma iddiasında bir ülkeyiz Cumhurbaşkanlığı İletişim Burhanettin Duran, "Türkiye olarak biz artık sadece kendi hikayesini anlatan bir iddianın sahibi değiliz; aynı zamanda dünyada ne olduğunu da dünyaya anlatma iddiasında bir ülkeyiz." dedi.

Duran, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla AAtölye'de düzenlenen programa katıldı.

Program vesilesiyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve yöneticilerine teşekkür eden Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genç bir ekip görüyorum karşımda. Genel Müdürümüzün ifade etmiş olduğu bu iddialı misyonu yerine getirecek olan vizyon sahibi arkadaşlarla beraberiz. AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü bu vesileyle kutluyor olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyorum. Anadolu Ajansının kuruluşu 1920; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda giden ve bugüne kadar da çok iyi bir performans izleyen ama özellikle son 20-25 yıllık döneminde başka bir düzleme geçen önemli bir kurumumuzdan bahsediyoruz.

Kuruluşunda Halide Edib'in 'Her ferdin içinde ezeli bir hak duygusu vardır ve milletleri meydana getirenler de fertlerdir' diyerek ifade ettiği İstiklal Mücadelemizle beraber başlayan bu misyon, bence çok değerli. Bunu Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla birlikte düşündüğümüzde, önümüzde yeni gelen dünyanın bize getirdiği sınamalar ve yapılması gereken çok şey var. Böyle baktığımızda Anadolu Ajansı, diğer iletişim habitatının diğer kurumlarıyla beraber çok önemli bir rol üstleniyor."

“Dünya, gerçekle algının hangisinin yer değiştirdiğini bilemediğimiz bir yere doğru gidiyor”

Duran, haberi kimin yaptığının, kimin gözünden dünyaya yayıldığının hikayenin anlatılmasıyla da alakalı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bizler kendi hikayesini anlatmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ama Türkiye olarak biz artık sadece kendi hikayesini anlatan bir iddianın sahibi değiliz; aynı zamanda dünyada ne olduğunu da dünyaya anlatma iddiasında bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik, diplomasi ve bu çerçevede de bizlere, iletişim habitatındaki çalışanlara düşen husus da budur.

Az önce Genel Müdürümüz 'yurt dışını yurt dışına anlatmak' dedi; isterseniz 'dünyayı dünyaya anlatmak' diyelim ya da 'olanları dünyaya anlatmak' diyelim. Böyle bir misyonun haberle, görselle, içerikle, anlatıyla kendini ortaya koyduğunu biliyoruz. Bizim de bu anlamda bir iddiamız var. Bunun bugün eskisinden çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Anadolu Ajansı gibi kurumlarımızın bu iddiayı taşımakla ilgili gerçekten daha fazla çalışması gereken ve sadece rekabetin değil, hedefinin ve iddiasının da daha ileriye taşınması gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemin ne olduğu ve ne yapmamız gerektiğiyle ilgili hususun ilkini ifade ettim: Yani artık hikayeyi, anlatıyı kuran bizler olmalıyız ve bunu tüm dünya için yapmalıyız. Belki bunun dışında olan ama fark edilmesi yine gerekli olan husus, bunu hangi değerlerle, hangi referanslarla yaptığımızdır. Burada kendi medeniyet değerlerimizi temele almak gerektiğini biliyoruz. Çünkü dünya artık gerçekten değerlerin silikleştiği, aslında gerçekle algının hangisinin yer değiştirdiğini bilemediğimiz bir yere doğru gidiyor."

"Herkesin üzerinde ortak kanaati dünyanın çok kutuplu bir yere gittiği"

"Bugün şunu biliyoruz artık; algoritmaların bizi kendi yankı odalarımıza hapsetme riskinin olabildiğini ya da dezenformasyonun nasıl bir meydan okumayla geldiğini, hele hele yapay zekayla beraber bunu karşılamanın giderek zorlaşabildiğini biliyoruz artık." diyen Duran, şöyle devam etti:

"Tabii bunun ortaya çıktığı düzlem de çok farklı bir yerde. 'Dünya nereye gidiyor' sorusunu sorduğumuzda, herkesin üzerinde ortak kanaati dünyanın çok kutuplu bir yere gittiği. Fakat bu çok kutuplu dünya nasıl bir dünyadır dediğimizde, işte orada çok farklı sesler, analizler yükseliyor ve aslında netleşmiş bir durum yok. Küresel ve bölgesel güçler nasıl hizalanıyorlar? Nasıl konumlanıyorlar? Bunlar birbirlerine rakip ittifaklar şeklinde mi olacak? Batı'nın kendi içerisindeki dönüşümü nereye gidecek? İki tane Batı mı oluşacak?"

"Gelen dünya gerçekten büyük bir sınamayla geliyor"

Duran, yapay zekayla ilgili gelişmelere işaret ederek, şunları kaydetti:

“1960'ların, 70'lerin dünyasında iletişimcilerin konuştuğu algı ile gerçekliğin birbirine karıştığı yer, şimdi artık farklı bir riskle daha karşı karşıya. Yapay zekanın o kuşatıcı, çarpıcı ve dönüştürücü etkisiyle beraber az önceki filmde de gördük; Anadolu Ajansını tebrik ediyorum bu film vesilesiyle. Ama gelen dünya gerçekten büyük bir sınamayla geliyor. O halde bizim bunları karşılayabilmek için söyleyecek çok sözümüz olduğunu ve temel bazı değerlerin yeniden tanımlanması, konumlandırılması yaşanıyorsa eğer, burada söyleyecek çok sözümüz olduğu görüşündeyim. Bunun nasıl söyleneceği, hangi mecralarda, hangi vasıtalarla söyleneceği tabii ki karmaşık, sofistike bir iş ve çok sayıda emeği gerektiriyor. Sizlerin emeğinin de bu çerçevede çok değerli olduğunu düşünüyorum.”

“137 ülkede yayın yapan Anadolu Ajansı, tüm mazlum halkların sesini dünyaya duyuruyor”

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının 106'ıncı kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AA ailesi mensuplarıyla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek Milli Mücadele'nin ilk yılında, henüz Gazi Meclis dahi açılmadan önce Anadolu Ajansının kurulmasının, hiç kuşkusuz basının Milli Mücadele'de ne kadar kritik bir rol oynadığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

O yıllarda işgal güçlerinin yalanlarına karşı hakikati haykıran, milletin istiklal ve istikbali için mücadele veren Anadolu Ajansının, geride kalan 106 yılda bu misyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü gördüklerini ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"Üstelik bu mücadele, artık sadece Türk milletinin sesini duyurmakla da sınırlı değil. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda 137 ülkede 13 farklı dilde yayın yapan Anadolu Ajansı, tüm mazlum halkların sesini dünyaya duyuruyor. Bu yönüyle Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun iletişim ayağını da güçlü biçimde tahkim ediyor.

Türkiye, Anadolu Ajansı ve TRT başta olmak üzere, medya kuruluşlarıyla iletişim alanındaki kurumsal güç ve kapasitesini çok daha yukarılara taşımış durumda. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin köklü ve saygın kuruluşlarından Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Genel Müdürümüz Serdar Karagöz başta olmak üzere, Ajansın tüm yönetimini ve çalışanlarını tebrik ediyorum."