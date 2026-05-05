İletişim Başkanı Duran: Ülkemiz her alanda 'Güçlü Lider, Güçlü Türkiye' vizyonuyla kendi destanını yazıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dün ambargolarla durdurulmak istenen ülkemiz, bugün KAAN'dan TCG Anadolu'ya, İHA'lardan siber savunma sistemlerine kadar her alanda 'Güçlü Lider, Güçlü Türkiye' vizyonuyla kendi destanını yazıyor. Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA 2026'da bugün bu başarıyı tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. 'Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı bu yolda, sadece üretim kapasitemizi değil, küresel dengeleri belirleyen diplomatik etkimizi de artırıyoruz. Liderin vizyonu, milletin gücü, tam bağımsız Türkiye'nin yolu açık olsun."

Paylaşımda, Türkiye'nin savunma sistemlerine ilişkin görüntülere de yer verildi.

