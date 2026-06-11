İletişim Başkanı Duran Türk Kızılayın kuruluşunun 158. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk Kızılay, milletimizin merhamet ve dayanışma anlayışını nesiller boyunca yaşatan en köklü kurumlarımızdan biridir. Savaşta, afette ve ihtiyaç duyulan her yerde insanlığın yanında duran Türk Kızılay, yalnızca yardım ulaştıran bir kuruluş değil, aynı zamanda aziz milletimizin vicdanını temsil eden büyük bir iyilik hareketidir. Hilal-i Ahmer'den günümüze uzanan bu köklü mirasın yaşatılmasında emeği bulunan tüm gönüllülere, çalışanlara ve hayırseverlere teşekkür ediyor, Türk Kızılayın kuruluşunun 158. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum."