İletişim Başkanı Duran, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, arabuluculuktan insani yardımlara kadar her alanda küresel vicdanın ve diplomasinin sesi olmaya devam ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran: Her alanda küresel vicdanın ve diplomasinin sesi olmaya devam ediyoruz İletişim Başkanı Duran, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, arabuluculuktan insani yardımlara kadar her alanda küresel vicdanın ve diplomasinin sesi olmaya devam ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından İletişim Başkanlığının hazırladığı videoyu "Geleceğin Mührü" başlığıyla paylaşarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, arabuluculuktan insani yardımlara kadar her alanda küresel vicdanın ve diplomasinin sesi olmaya devam ediyoruz. NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi dünya siyasetine yön veren kritik zirvelere ev sahipliği yaparak uluslararası sistemdeki ağırlığımızı pekiştiriyoruz.

Bölgesel istikrarın inşasında ve ortak bir geleceğin tasarımında üstlendiğimiz bu tarihi sorumlulukla, daha adil bir dünya için geleceğin mührünü küresel diplomasiye vuruyoruz. Türkiye, barışın ve işbirliğinin değişmez adresi olmaya devam edecek."

Öte yandan İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından da, "Geleceğin Mührü" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"'Yapamazsınız' diyenlere inat, azimle, inançla ve milletimizden aldığımız güçle yola çıktık. Sadece yollar, köprüler, tüneller inşa etmekle kalmadık, gönüller arasında sarsılmaz köprüler kurduk.

Mavi Vatan'dan Gök Vatan'a, Siber Vatan'dan Uzay Vatan'a, yerli teknolojimizden enerji bağımsızlığımıza kadar her alanda Türkiye'nin adını dünyaya duyurduk. Ecdadımızın emanetini, çağın en ileri imkanlarıyla yarınlara taşıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu asra milletimizin imzasını atıyor, tam bağımsız yarınlar için geleceğin mührünü gururla vuruyoruz! Bu şahlanış, büyük ve güçlü Türkiye'nin hikayesidir."