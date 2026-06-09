İletişim Başkanı Duran: Aybüke Öğretmen'in aziz hatırası, eğitim aşkı gönüllerde yaşamaya devam edecektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından paylaştığı anma mesajında şunları kaydetti:

"Henüz ömrünün baharında, göz aydınlığımız olan çocuklarımıza rehber olmak için görev yapan öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı hain terör saldırısında şehit edilişinin 9. yılında rahmetle ve duayla yad ediyorum. Aybüke Öğretmen'in aziz hatırası, eğitim aşkı ve vatan sevgisi gönüllerde yaşamaya devam edecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."