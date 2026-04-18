Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret ederek, "15 Temmuz Anı Odası"nı gezdi.

İletişim Başkanı Duran, Antalya Diplomasi Forumu'nda AA standını ziyaret etti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret ederek, "15 Temmuz Anı Odası"nı gezdi.

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Foruma katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansının standını ziyaret ederek, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Duran, stant alanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla oluşturulan "15 Temmuz Anı Odası"nı da gezdi.

Burhanettin Duran, AA çalışanlarına ADF kapsamında yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.