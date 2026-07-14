Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "15 Temmuz 2016 gecesi, her yönüyle milletimizin istikbaline yön veren bir gece oldu. Bizler, o gecenin zaferini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine borçluyuz." dedi.

İletişim Başkanı Duran: 15 Temmuz 2016 gecesi her yönüyle milletimizin istikbaline yön veren bir gece oldu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "15 Temmuz 2016 gecesi, her yönüyle milletimizin istikbaline yön veren bir gece oldu. Bizler, o gecenin zaferini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine borçluyuz." dedi.

Duran, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "15 Temmuz'un 10. Yılında: İrade Bizim, Zafer Bizim Paneli"ne video mesaj gönderdi.

İletişim Başkanı Duran, 10 yıl önce ülkede tarihi bir gece yaşandığını, 15 Temmuz 2016 gecesinde, FETÖ mensuplarının milletin iradesini ve demokrasiyi hedef alarak kamu kurumlarına ve Meclis'e saldırdığını belirtti.

FETÖ mensuplarının medya binalarına baskınlar düzenlediğini, İstanbul'un simgesi olan Boğaz köprülerini işgal ettiğini anımsatan Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak, devlet ve millet olarak bu kanlı darbe girişimine karşı destansı bir direniş gerçekleştirdik. Halkımız sokaklara döküldü, darbe girişimine 'dur' dedi. İhanet şebekesi ise 253 vatandaşımızın canına kıydı, onları şehit etti. Binlerce insanımız ise yaralandı. 15 Temmuz 2016 gecesi, her yönüyle milletimizin istikbaline yön veren bir gece oldu. Bizler, o gecenin zaferini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daha ilk dakikalardan itibaren kararlı ve bağımsız siyasi duruşuna ve liderliğine borçluyuz. İstanbul'da, başkentimiz Ankara'da ve Türkiye'nin birçok yerinde milyonlar, Cumhurbaşkanı'mızın çağrısına kulak verdi, sokaklara döküldü ve millet, iradesine sahip çıktı. Nitekim, Türk milleti, asırlar boyunca, kendi özgürlük ve bağımsızlığına düşkünlüğü ile bilinen bir millettir. Bizim binlerce yıllık tarihimizde esaret, ihanet ve alçakça oyunlara boyun eğmek yoktur. 15 Temmuz'da bu tarihsel misyon bir kez daha tezahür etmiştir."

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"Zor ve meşakkatli günler geçirdik"

İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin, egemenlik ve bağımsızlığını tehdit eden her türlü unsura karşı koyacak, mücadele edecek gücünün olduğunu ifade etti.

"Bizi içeriden tehdit eden ve dışarıdan destek gören FETÖ yapılanması, tarihimizde ilk kez karşılaştığımız bir tehdit biçimi değildir" ifadesini kullanan Duran, şunları söyledi:

"Türk milleti belli dönemlerde böyle büyük sınamalardan geçmiş ve her zaman imtihanını da başarıyla vermiştir. Bugün bizler, FETÖ yapılanmasının izlerini devletimizden ve ülkemizden sildik. Bunu yaparken bedeller ödedik. Zor ve meşakkatli günler geçirdik. Ancak ne kadar zor olursa olsun, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, egemenliğine karşı oluşan bu tarz tehditlerle baş edecek güçtedir. Ne kadar dış destekli olursa olsun, bizler ülkemize yönelik tehditlerde tek kuvvet olmayı, içeride birlik olmayı başardık ve bundan sonra da başaracağız. Bugün Türkiye'nin uluslararası ölçekte iadesini istediği FETÖ mensupları çeşitli ülkelerde bulunmakta ve adeta desteklenmektedir. Türkiye'nin dostu olan ve bu dostluğu karşılıklı besleyip büyütmek isteyen bütün ülkelere çağrımız şudur: Milletimizin egemenliğini ve demokrasimizi hedef alan yapılara karşı, dostlarımızdan yanımızda durmalarını ve vefa duygusu ile hareket etmelerini bekliyoruz. Zira FETÖ, sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir ulusal güvenlik sorunu değildir. FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdittir."

"Küresel sorunlara müşterek çözümler üretmeliyiz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz darbe girişiminin terör örgütlerinin ve hibrit tehditlerin günümüzde ne denli karmaşık biçimlerde ortaya çıkabildiğini gösterdiğini dile getirdi.

Küresel ölçekte, bütün toplumların manipülasyonlarla, derinleşen hakikat krizleriyle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"Toplumların gerçekliğini ana akım medya anlatıları gölgeleyebilmektedir. O halde ayrı coğrafyalarda olsak da aynı sorunlarla karşılaştığımızın farkında olmalı, küresel sorunlara müşterek çözümler üretmeliyiz. Türkiye’nin 15 Temmuz tecrübesi, bu bakımdan evrensel bir anlam taşımaktadır. Öyleyse hep beraber korkunun yerini umudun, çatışmanın yerini işbirliğinin, kutuplaşmanın yerini karşılıklı anlayışın aldığı, 'daha adil bir uluslararası düzenin' mümkün olduğu bir gelecek tasavvur edelim. Sözlerime son verirken, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı programa katkı veren, katılımlarıyla programa değer katan herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum."