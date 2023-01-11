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İletişim Başkanı Altun'un avukatı Tunç, Kaftancıoğlu'na verilen beraat kararını istinafa taşıyacaklarını bildirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, müvekkiline yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na verilen beraat kararını istinafa taşıyacaklarını bildirdi.

Handenur Özdemir, Ali Cevahir Aktürk   | 11.01.2023
İletişim Başkanı Altun'un avukatı Tunç, Kaftancıoğlu'na verilen beraat kararını istinafa taşıyacaklarını bildirdi

İstanbul

Avukat Tunç, Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesince, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Kaftancıoğlu'na verilen beraat kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ilk derece mahkemesi hakiminin dosyadaki delillere ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına itibar etmeyerek açıkça hukuka aykırı bir karara imza attığını belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Savcılık makamının mahkumiyet yönündeki mütalaasına ve sanığın müvekkile yönelik ağır suç isnatlarına rağmen verilen beraat kararı maalesef kararı veren hakimi de bu hakaret ve iftira kampanyasının bir parçası haline getirmiştir. Ayrıca henüz yargılama süreci sona ermemişken bu kararın nihai bir kararmış gibi lanse edilmesi de daha önce yapılan algı ve karalama çalışmalarının devamı niteliğindedir. Karara karşı istinaf yoluna başvuracağız ve sürecin yakın takipçisi olacağız."

Mahkemenin kararı

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesinde Kaftancıoğlu ile taraf avukatlarının katıldığı bugünkü duruşmada söz alan avukat Sezgin Tunç, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, üzerine atılı suçu işleyen sanığın, müvekkiline yönelik açıkça suç isnadında bulunduğunu ifade etti.

Avukat Tunç, bu nedenle de sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma savcısı, daha önce vermiş olduğu mütalaayı tekrarlayarak sanığın, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya ilişkin savunma yapan Canan Kaftancıoğlu, katılana kesinlikle hakaret etmediğini savundu.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatine vererek, Kaftancıoğlu'nun beraatine hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Fahrettin Altun'un ikamet ettiği çevrede yapılan yapıyla ilgili iddialar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporu alındığı, yapılaşmanın hukuka uygun olduğu belirten bu rapora istinaden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtiliyordu.

Sanık Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması esnasında müşteki Fahrettin Altun'u hedef alarak dile getirdiği söylemlerinin, incitici ve tahkir edici olduğu vurgulanan iddianamede, Kaftancıoğlu'nun ifade özgürlüğü sınırlarını aşan eyleminden dolayı "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

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