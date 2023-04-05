İletişim Başkanı Altun'dan "Türkiye'nin yerli gücü" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bir çocuğun uçsuz bucaksız hayal gücünde, bereketli topraklarda, alın terinde biz varız. Türkiye'nin Yerli Gücü var." ifadelerini kullandı.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından, savunma sanayi, teknoloji, tarım gibi alanlarda Türkiye'nin yerli gücüne vurgu yapan görüntülerin yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.
Bir çocuğun uçsuz bucaksız hayal gücünde, bereketli topraklarda, alın terinde biz varız. Türkiye'nin Yerli Gücü var.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 5, 2023
Yere göğe sığmayan üretimimizle, bitmek bilmeyen enerjimizle, yola devam!
Yerli Güç 🇹🇷 pic.twitter.com/ljVLDEJUOp
Fahrettin Altun, paylaşımında, "Bir çocuğun uçsuz bucaksız hayal gücünde, bereketli topraklarda, alın terinde biz varız. Türkiye'nin Yerli Gücü var. Yere göğe sığmayan üretimimizle, bitmek bilmeyen enerjimizle, yola devam." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.