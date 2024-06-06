Dolar
32.24
Euro
35.11
Altın
2,372.65
ETH/USDT
3,832.00
BTC/USDT
71,100.00
BIST 100
10,279.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni'nde konuşuyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan genel kurul öncesi gelecek hedefleri ve seçim gündemine ilişkin İstanbul Kongre Merkezi'nde kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
logo
Gündem

İletişim Başkanı Altun'dan Özbekistan'la medya, iletişim alanında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu anlaşma, iki ülkenin medya ve iletişim kurumları arasında bilgi akışını artıracak, karşılıklı yarar ve ortak çıkarlar doğrultusunda daha güçlü ilişkilerin inşasına katkıda bulunacaktır." dedi.

Mümin Altaş  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
İletişim Başkanı Altun'dan Özbekistan'la medya, iletişim alanında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Özbekistan arasında, medya ve iletişim alanında imzalanan anlaşmanın, iki ülkenin medya ve iletişim kurumları arasında bilgi akışını artıracağını, karşılıklı yarar ve ortak çıkarlar doğrultusunda daha güçlü ilişkilerin inşasına katkıda bulunacağını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in huzurunda, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile medya ve iletişim alanında işbirliğine ilişkin niyet protokolü imzaladıklarını belirtti.

Fahettin Altun, "Bu anlaşma, iki ülkenin medya ve iletişim kurumları arasında bilgi akışını artıracak, karşılıklı yarar ve ortak çıkarlar doğrultusunda daha güçlü ilişkilerin inşasına katkıda bulunacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İletişim Başkanı Altun'dan Özbekistan'la medya, iletişim alanında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama
Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile bir araya geldi
Bakan Göktaş'tan, mezuniyet gösterisine alınmayan otizmli çocuğa destek
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Çocuklarımızın öğrendiklerini pratik hayata geçirebilmeleri için müfredatı değiştirdik

Benzer haberler

İletişim Başkanı Altun'dan Özbekistan'la medya, iletişim alanında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Altun'dan Özbekistan'la medya, iletişim alanında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama

Ürdün ve Filistin ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelik 14 anlaşma imzaladı

Blinken, İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz ile Gazze'de ateşkes önerisini görüştü

Türkiye uzay diplomasisini hızlandırdı, TEKNOFEST'e Afrika'dan talip çıktı

Türkiye uzay diplomasisini hızlandırdı, TEKNOFEST'e Afrika'dan talip çıktı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan FETÖ mensubunun saldırısına uğrayan gazeteci Paksoy'a geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan FETÖ mensubunun saldırısına uğrayan gazeteci Paksoy'a geçmiş olsun mesajı
AB, Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkıyor

AB, Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet