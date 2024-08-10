İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'ın erişime açıldığı ilk dakikada Heniyye paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın erişime açılmasının ardından yaptığı ilk paylaşımda, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi rahmet ve minnetle andı.
Ankara
Altun, Instagram hesabından Heniyye'nin bir fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniyye'yi rahmet ve minnetle anıyorum. Filistin özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemiz sürecek."
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Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniye’yi rahmet ve minnetle anıyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 10, 2024
Filistin Özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mücadelemiz sürecek.https://t.co/WckYW0r0X6