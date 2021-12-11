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Stratcom Summit ’21 Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi
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İletişim Başkanı Altun ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Stratcom Zirvesi'ndeki stantları gezdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi kapsamında kurulan stantları ziyaret etti.

Elif Küçük, Kaan Bozdoğan   | 11.12.2021
İletişim Başkanı Altun ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Stratcom Zirvesi'ndeki stantları gezdi

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit '21), İletişim Başkanlığınca hazırlanan kitap yayınlarının tanıtıldığı standın yanı sıra Türk Hava Yolları (THY), YouTube stantları ile Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2021'de ödül alan eserlerin bulunduğu sergi yer alıyor.

Katılımcılar, THY standında VR (sanal gerçeklik) gözlüğü ile yolcu uçağı kullanma deneyimi yaşarken, İstanbul Havalimanından kalkan uçaklarla Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapma imkanı buluyor.

Gençlerin ilgi gösterdiği zirvede, YouTube'nin kurduğu basketbol potasıyla katılımcılar basket atarak vakit geçiriyor.

Açılışın konuşmalarının ardından Altun ve Hacıyev de stantları gezerek, basket potasına atış yaptı.

Stratcom Zirvesi, oturumlarla devam ediyor.

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