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İletişim Başkanı Altun, Suriye Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'deki yeni hükümetin Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer ile telefonda görüştü.

Merve Yıldızalp  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
İletişim Başkanı Altun, Suriye Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer ile telefonda görüştü

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki yeni hükümet ile Türkiye arasında medya ve iletişim alanında işbirliği, dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

Altun, medya ve iletişim alanının bu süreçte önemine işaret ederek, Suriye halkının gerçek görüşlerini uluslararası kamuoyuna doğru şekilde aktarmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Kara propaganda, dezenformasyon ve sistematik yalanlara karşı güçlü şekilde hareket etmenin de zaruri olduğunun altını çizen Altun, bu konularda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Fahrettin Altun, iletişim alanında işbirliğini somutlaştırmak amacıyla teknik uzman heyetin Suriye'ye gelebileceğini ifade etti.

Suriye'deki Yeni Hükümetin Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer de Türkiye ile koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Suriye'nin iletişim alanında Türkiye'yi örnek alarak çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve sizlere, Türkiye'deki kardeşlerimize en zor zamanımızda yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan, çalışmaları yakından icra etmek için İletişim Başkanı Altun'u Suriye'ye davet etti.

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