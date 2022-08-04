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İletişim Başkanı Altun: 'KPSS geçerlilik süresi' son iki yılın sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak

İletişim Başkanı Altun, bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için "KPSS sonucu geçerlilik süresi"nin, bir sonraki KPSS ile son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacağını belirtti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 04.08.2022
İletişim Başkanı Altun: 'KPSS geçerlilik süresi' son iki yılın sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için "KPSS sonucu geçerlilik süresi"ne yönelik paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır. Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, bu konuda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade edilmeyecektir."

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İletişim Başkanı Altun: 'KPSS geçerlilik süresi' son iki yılın sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak
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