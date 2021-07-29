İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milli servet olan ormanlardaki yangınların kontrol altına alınması ve etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini bildirdi.
Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 29, 2021
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının, herkesin ciğerini yaktığını belirterek, yangınlar sırasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.
Fahrettin Altun, "Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız, devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız, sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir." bilgisini paylaştı.
Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar başlatıldığını kaydeden Altun, "Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız, yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.