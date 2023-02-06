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İletişim Başkanı Altun: Birçok ilde hissedilen deprem sonrası devletimizin tüm kurumları çalışmalarını yürütmektedir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası devletin tüm kurumlarının ivedilikle çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 06.02.2023
İletişim Başkanı Altun: Birçok ilde hissedilen deprem sonrası devletimizin tüm kurumları çalışmalarını yürütmektedir

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Altun, mesajında şunları şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası devletimizin tüm kurumları ivedilikle çalışmalarını yürütmektedir. Milletimize, ülkemize geçmiş olsun. Halihazırda tüm çalışmalar AFAD koordinasyonunda sürdürülmektedir. Yaşanan felaket ile alakalı AFAD başta olmak üzere resmi kuruluşların bilgilendirmelerinin takip edilmesi önem arz etmektedir."

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