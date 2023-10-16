İletişim Başkanı Altun, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Letonya'yı 4-0 yenerek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takımı'mızı kutluyorum. Tebrikler bizim çocuklar." ifadesini kullandı.
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Letonya’yı 4-0 yenerek Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantileyen A Millî Takımımızı kutluyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 15, 2023
Tebrikler #BizimÇocuklar#EURO2024 🇹🇷⚽️