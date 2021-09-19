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İkna yoluyla 5 PKK terör örgütü mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 5 PKK terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiğini duyurdu.

Yeşim Sert Karaaslan   | 19.09.2021
İkna yoluyla 5 PKK terör örgütü mensubu daha teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2016 arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirtilen açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda, 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiği kaydedildi.

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