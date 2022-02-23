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İkna çalışması sonucu 2 teröristin teslim olması Muş'ta eylem yapan aileleri sevindirdi

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu 2 teröristin daha teslim olmasının sevincini yaşadı.

İbrahim Yaldız   | 23.02.2022
İkna çalışması sonucu 2 teröristin teslim olması Muş'ta eylem yapan aileleri sevindirdi Fotoğraf: İbrahim Yaldız - AA

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim olan 2 teröristten birinin Muşlu olması, HDP önünde eylem yapan aileleri mutlu etti.

Annelerden Gülbahar Teker, gazetecilere, kar kış demeden eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

HDP ve terör örgütü PKK'dan çocuklarını isteyen Teker, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür yavaş yavaş çocuklarımız geliyor. Dün yine iki çocuk teslim oldu. Kimseden korkmuyoruz buradayız. Teslim olanlar da bizim evladımızdır. İnşallah bizim çocuklarımız da gelecek. Teslim olmaları bizi çok mutlu etti. Gençlere sesleniyorum; herkes gelip devlete teslim olsun. Sizin yeriniz orası değil bizim yanımız. Korkmayın gelin teslim olun."

Anne Ayten Koçhan da 45 haftadır eylem yaptıklarını belirtti.

Bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar eylemi sürdüreceklerini dile getiren Koçhan, "Onlar da bizim evladımız. Geldiler, teslim oldular, biz de çok sevindik. İnşallah bizimkiler de gelir teslim olur. Yavrum hepiniz ana evladısınız. Hepiniz bizim ciğerimizsiniz. Gelin teslim olun. Biz PKK'dan, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP'dir. Gelsin çocuklarımız teslim olsun. Yeter artık gözyaşı döktük. Yeter anaların babaların sızladığı." ifadelerini kullandı.

Baba Şemsettin Özcan ise HDP'nin önünde çocuklarına kavuşuncaya kadar beklemeye devam edeceklerini kaydederek, "Allah'a çok şükür iki çocuk geldi teslim oldu. Biri Muş'un Varto ilçesinde. Biz de çok sevindik. Sesimizi duyuyorsanız siz de gelin teslim olun. Burada sizin için bekliyoruz. Siz gelene kadar buradaki çadırda, HDP'nin önündeyiz. Lanet olsun HDP'ye. HDP, Kürtleri rezil etti. HDP'nin Kürtlerle bir ilgisi yoktur." diye konuştu.

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