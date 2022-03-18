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İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Aykut Karadağ   | 18.03.2022
İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sayesinde terör örgütünden teslim olmalar artarak devam ediyor.

İkna çalışmaları kapsamında PKK'dan kaçan bir terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin 1996 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 18'e ulaştı.

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