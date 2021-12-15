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İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucunda, PKK'dan kaçan bir terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Aykut Karadağ   | 15.12.2021
İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensubunun, 1989'da terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 194'e ulaştı.

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