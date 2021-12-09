Dolar
13.79
Euro
15.60
Altın
1,775.21
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,030.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 5 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 5 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

Aykut Karadağ   | 09.12.2021
İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 5 terörist daha teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütüne 1992 ve 2014 arasında katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 193'e yükseldiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 793 bini geçti
EMA: Aşıların Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemek için erken
Danimarka hükümeti Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor
AB: Güney Afrika'nın Omicron'la ilgili şeffaflığı ve çalışmaları birçok hayat kurtardı
İngiltere Sağlık Bakanı: Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir

Benzer haberler

İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 5 terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 5 terörist daha teslim oldu

Jandarma, kasım ayında 63 teröristi etkisiz hale getirdi

İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu

İzmir'de 6 bin litre kaçak içki ele geçirildi

İzmir'de 6 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu başladı

Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu başladı
Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alınacak