İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Hakkari Valiliği, bir PKK'lı teröristin, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Hakkari
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK mensubu bir erkek şahsın yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'ye teslim olması sağlanmış, ilimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.