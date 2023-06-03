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İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Hakkari Valiliği, bir PKK'lı teröristin, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Sayim Harmancı  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Hakkari

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK mensubu bir erkek şahsın yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'ye teslim olması sağlanmış, ilimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır." denildi.

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