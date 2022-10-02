Dolar
18.50
Euro
18.13
Altın
1,661.10
ETH/USDT
1,300.00
BTC/USDT
19,224.00
BIST 100
3,179.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Sefa Şahin   | 02.10.2022
İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtildi.

Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilen açıklamada, teröristin 2010'da terör örgütüne katıldığı ve Kuzey Irak'ta faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İkna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 90'a yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Şehit Astsubay Yusuf Ataş memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu
Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 5 zanlı daha tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Çalışgan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

Suriye'nin kuzeyinde 6'sı sözde yönetici 15 terörist yakalandı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Organize suç örgütlerine yönelik "Müsilaj-2 Operasyonu" başlatıldı

Organize suç örgütlerine yönelik "Müsilaj-2 Operasyonu" başlatıldı
Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar ele geçirildi
Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet