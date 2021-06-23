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İkna çalışmaları sonucu 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Teslim olanlardan birinin ailesinin Van'da "evlat nöbeti" tutanlar arasında bulunduğu tespit edildi.

Zafer Çakmak,Fırat Taşdemir   | 23.06.2021
İkna çalışmaları sonucu 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bu örgüt mensuplarından birisinin ailesinin Van'da evlat nöbeti tutan aileler arasında bulunduğu tespit edildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2009- 2015 arasında terör örgütüne katıldığı, Suriye, Irak ve İran'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Böylece, evlat nöbeti tutan 26'ncı aile çocuğunu terör örgütünden kurtardı.

İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 86'ya yükseldi.

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