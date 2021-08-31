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İkna çalışmaları sonucu 5 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Cankut Taşdan   | 31.08.2021
İkna çalışmaları sonucu 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1997 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle, bu yıl içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 141'e yükseldi.

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