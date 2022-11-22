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İkna çalışmaları sonucu 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 22.11.2022
İkna çalışmaları sonucu 3 terörist daha teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristlerin, 2013 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldığı, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 112'ye yükseldiği kaydedildi.


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