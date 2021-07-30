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İklim değişikliğine bağlı hava olaylarının yol açtığı afetler varlıklı ülkeleri sarsmaya devam ediyor

İdris Sülün   | 30.07.2021
İklim değişikliğine bağlı hava olaylarının yol açtığı afetler varlıklı ülkeleri sarsmaya devam ediyor

Istanbul

İklim değişikliği nedeniyle küresel ölçekte görülen hava olaylarına bağlı doğal afetler, varlıklı ülkeleri dahi savunmasız bıraktı.

New York Times’ın haberine göre, Almanya ve Belçika’yı vuran sel ile Batı Amerika ve Kanada’da görülen aşırı sıcaklara bağlı yangınlar gibi felaketler, zengin ulusların iklim krizinin sonuçlarına karşı hazırlıksız olduğunu gözler önüne serdi.

Avrupa'nın en zengin ülkelerinden Almanya ve Belçika'da aşırı yağışlar nedeniyle taşan nehirler kasabaları sular altında bırakırken son dönemde yaşanan felaketlerin neden olduğu yıkımın büyüklüğü ve sonrasında yaşanan kargaşa, Avrupa’da şok etkisi yarattı.

ABD’nin soğuk ve sisli havasıyla ünlü Kuzeybatı bölgesinde görülen aşırı sıcaklar can kayıplarına neden olurken Kanada’da ormanlık alanda meydana gelen yangın bir köyü haritadan sildi ve Rusya’nın başkenti Moskova’da rekor seviyede sıcaklıklar kaydedildi.

Uzmanlardan "ölümcül ve oldukça maliyetli sonuçlarla" karşı karşıya kalınabileceği uyarısı

CBC’nin haberine göre, ABD’den bir grup orman ve çevre uzmanı, Kanada’nın batı bölgesinde yaşanan yıkıcı orman yangınlarının neden olacağı olası tehditleri acilen ele alması veya "ölümcül ve oldukça maliyetli sonuçlarla" karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

İklim değişikliği nedeniyle yaşanan orman yangınlarının etkileri üzerine çalışan araştırmacı grup, "korkutucu" duruma karşı gerekli tedbirler alınmazsa dumana maruz kalma nedeniyle binlerce erken ölümün yaşanacağı uyarısı yaptı.

Grup ayrıca, orman yangınlarının önlenmesi konusunda yine gerekli adımlar atılmazsa gelecekteki yangınların bastırılması ve dolaylı maliyetler sonucu milyarlarca dolarlık bir kaynağın harcanabileceği tahmininde bulundu.

Avrupa ülkelerinde ve Kuzey Amerika’da görülen iklim felaketleri, gelişmiş ve zengin ülkelerin iklim değişikliğinin etkilerini yavaşlatmaya ya da sonuçlarıyla yaşamaya hazır olmadığını gözler önüne serdi.

Avrupa'da meydana gelen seller, çoğu Avrupa'nın en güçlü ekonomisi olarak gösterilen Almanya'da olmak üzere, yüzlerce kişinin ölümüne yol açtı. Yüzlerce kişiden ise haber alınamayan Almanya, Belçika ve Hollanda'da ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerde artan iklim felaketlerine rağmen büyük şirketlerin gaz emisyonunu azaltma konusunda somut adımlar atıp atmayacakları, belirsizliğini koruyor.

Birleşmiş Milletler iklim müzakereleri kapsamında kasım ayında İskoçya’nın başkenti Glasgow’da düzenlenecek organizasyonda emisyonun azaltılması ve olumsuz iklim değişikliği etkilerinin önlenmesi konuları görüşülecek.

Almanya’da meydana gelen sellerde 176 kişi hayatını kaybetmişti. Belçika'nın doğusundaki sellerde de 37 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca ev çökmüş, çok sayıda bina kullanılamaz hale gelmişti.

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