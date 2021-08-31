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İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

Başakşehir'deki İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sırasında sanayi sitesinde bulunan bazı araçlar da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Taha Erham Keleş, Fatih Çağlar Demirbaş, Mücahit Türetken   | 31.08.2021
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı Fotoğraf: Taha Erham Keleş/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesinde Çevre Sanayi Sitesi 11. Blok'ta bulunan kolonya ve dezenfektan üretimi yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek başka bir bloğa sıçrayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın bölgesinde ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sırasında sanayi sitesinde bulunan bazı araçlar da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, çevrede güvenlik önlemi alan polis, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

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