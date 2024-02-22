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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İİT enformasyon bakanları, 24 Şubat'ta İstanbul'da "Filistin" gündemiyle toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı, 24 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak.

Mehmet Tosun  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
İİT enformasyon bakanları, 24 Şubat'ta İstanbul'da "Filistin" gündemiyle toplanacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal ettiği Filistin topraklarında gazetecilere yönelik saldırıları ve dünya kamuoyuna yönelik dezenformasyon faaliyetleri ele alınacak.

İİT üyesi ülkelerin enformasyon bakanları, iletişim ve medyadan sorumlu kurum başkanlarının katılım göstereceği toplantının açılışını İİT Enformasyon Bakanları Dönem Başkanlığı görevini yürüten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha gerçekleştirecek.

Toplantıda, Gazze'de sivillerin yanı sıra 130 gazetecinin ölümüne neden olan İsrail yönetiminin saldırılarıyla dünya kamuoyunu yanıltıcı, yalan haber ve dezenformasyon faaliyetleri detaylı görüşülecek.

Nihai bildiri kamuoyuyla paylaşılacak

Toplantıya katılan ülkelerce kabul edilecek nihai bildiri, toplantı sonunda kamuoyuyla paylaşılacak.

Söz konusu toplantı, İslam İşbirliği Teşkilatı tarihindeki sektörel bazda yapılan ilk olağanüstü toplantı olma niteliği taşıyor.

İİT Enformasyon Bakanları Konferansı'nın dönem başkanlığı 2022'de Suudi Arabistan'tan Türkiye'ye devredilmişti.

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