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İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı 21-22 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konferans kapsamında 21 Ekim'de Mecidiye Kasrı'nda düzenlenecek gala yemeğinde heyet başkanları ile bir araya gelecek.

İsa Toprak   | 18.10.2022
İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı 21-22 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek

Ankara

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı 21-22 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre konferans, "Hakikat Ötesi Dönemde Dezenformasyon ve İslamofobi ile Mücadele" teması ile İstanbul Conrad Otel'de düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğindeki konferansla İslam ülkelerinin medya ve iletişim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.

57 ülkeden bakanlar ve üst düzey temsilcilerin katılacağı konferansta, İslam dünyasında medya, iletişim ve enformasyon alanlarında iş birliğini derinleştirilecek hususlar görüşülecek. Konferans boyunca İİT üyesi ülkelerin enformasyon kuruluşları temsilcilerince dezenformasyonla ve İslamofobiyle mücadele hakkında programlar geliştirilmesinin yolları aranacak.

İİT Medya Forumu'nun kurulması sürecine ilişkin istişarelerde de bulunulacak konferansın ilk gününde Kıdemli Memurlar Toplantısı yapılacak.

Toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ekim'de Mecidiye Kasrı'nda düzenlenecek gala yemeğinde heyet başkanları ile bir araya gelecek ve bir konuşma gerçekleştirecek.

Dönem Başkanlığı Türkiye'ye devredilecek

Konferansının ikinci gününde ise bakanlar oturumu gerçekleştirilecek. Bakanlar oturumunun açılışında Suudi Arabistan temsilcisi, İİT Enformasyon Bakanları Konferansının dönem başkanlığını Türkiye'ye devredecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılış konuşmasını gerçekleştireceği konferansın açılış oturumunda İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da bir konuşma yapacak.

Gün boyu sürecek teknik oturumların ardından alınan kararlar Altun ve Taha tarafından düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.

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