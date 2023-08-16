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İhtiyaç sahibi ailelere ağustosta 575 milyon lira ödeme yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların temel ihtiyaçları ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere, bu ay 575 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.

Ahmet Sertan Usul  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
İhtiyaç sahibi ailelere ağustosta 575 milyon lira ödeme yapıldı

Ankara

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmeti sunulduğunu belirtti.

SED ile çocukları aile bütünlüğü içinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların ailelerinin yanında, yaşama en sağlıklı şekilde hazırlanabileceklerini vurguladı.

Göktaş, SED hizmetinden yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 3 bin 571 lira destek verildiğini, bu kapsamda ailelerin hesaplarına bu ay toplam 575 milyon lira yatırıldığını açıkladı.

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