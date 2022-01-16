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İHH'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde kentsel arama tatbikatı

İHH İnsani Yardım Vakfı (İHH) arama kurtarma ekipleri, 11 Ağustos 2021'de sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 günlük kentsel arama eğitimi gerçekleştirdi.

Ümit Yorulmaz   | 16.01.2022
İHH'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde kentsel arama tatbikatı

Kastamonu


Tokat, Samsun, Kastamonu, Kayseri, Ankara ve Bursa'dan gelen kursiyerler, selde zarar gören hasarlı bir binada, senaryo gereği banyosunda mahsur kalan kişiyi duvarları delerek kurtardı.

İHH Afet Akademisi Sorumlusu Erdal Altıntaş, gazetecilere, Bozkurt'ta kentsel arama kurtarma temel seviye eğitimi verdiklerini söyledi.

Eğitimleri bölgesel ve il bazında gerçekleştirdiklerini ifade eden Altıntaş, "Şu anda 6 ilden 6 eğitmen ve 34 kursiyerimiz buradaki eğitime katılıyor. Bozkurt'ta 6 ay öncesinde büyük bir sel felaketi olmuştu. Bu bölgedeki arkadaşlarımızın tecrübe kazanması için buradaki enkazlardan faydalanarak iki günlük eğitimimizi burada yapıyoruz. Bu eğitimlerimiz 9.00'da başlayıp gece de devam ediyor." dedi.

Sel felaketinde acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını da belirten Altıntaş, "Özellikle küresel ısınmadan kaynaklı, önümüzdeki dönemlerde de sel olacağını öngörüyoruz bu yıl da ekiplerimizi haziran ve eylül aylarında teyakkuza geçirdik. İnşallah olmaz ama maalesef önümüzdeki zamanlarda sel felaketi ve orman yangını olacakmış gibi çalışıyoruz." diye konuştu.

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