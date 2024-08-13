İHH, Suriye’deki 29 binden fazla yetime nakdi yardım ulaştırdı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında, Suriye'de 29 bin 321 yetim çocuğa sosyal nakdi yardım ulaştırdı.
İdlib
Vakfın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren yetimlere nakdi yardım ulaştırdıklarını, onların eğitim, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.
Tahiroğlu, "Suriye içerisinde İdlib ve Halep illerinin kırsal kesimlerinde bulunan 29 bin 321 yetimimize sosyal nakdi yardım dağıttık. Bu yardımlar çocukların birçok temel ihtiyacının giderilmesine vesile olacak. Dağıtımları düzenli olarak yapıyoruz." dedi.
Suriye’deki savaşın yıkımından en çok yetimlerin etkilendiğinin altını çizen Tahiroğlu, "Biz yetimlerin yaralarını sarmak için çaba gösteriyoruz. Bu sosyal nakdi yardım çalışması, vakfımız tarafından yürütülen Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında gerçekleştiriliyor. Her ay yetimlerimize bu yardımların ulaşmasına vesile olan hayırseverlere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.