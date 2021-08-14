Euro
10.05
Dolar
8.53
BIST 100
1,447.64
Altın
1,779.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Avsever ile İran hududundaki tedbirleri yerinde denetliyor. -VTR
logo
Gündem

İHH sel bölgesinde 30'u dalgıç 200 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetim Birimleri, Sinop, Kastamonu ve Bartın'da yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına 200 kişilik ekiple destek veriyor.

Veysel Altun   | 14.08.2021
İHH sel bölgesinde 30'u dalgıç 200 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor

Samsun

İHH'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da selde kaybolan kişileri bulmak için çalışan İHH İnsani Yardım Vakfı, 30'u dalgıç olmak üzere 200 kişilik ekiple bölgede bulunuyor.

Kastamonu Ezine Çayı, Sinop Ayancık Çayı ile Babaçay bölgelerinde çalışmalara ağırlık veren dalgıç ekipler, dere boyları ve su içinde kayıpları arıyor.

İHH ekibi, bölgeye gönderilen gezici aş evi ile günlük bin kişilik sıcak yemek ve kahvaltı dağıtımı da gerçekleştiriyor.

Offroad araçlarıyla bölgeye gelen ekipler köylere ulaşarak mahsur kalan vatandaşları da kurtarıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfının aracılığıyla Sinop, Kastamonu ve Bartın'daki afetzedelere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, ACIL yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 5 lira, daha fazla destek olmak isteyenler ise vakfın hem internet sitesinden hem de banka hesap numaraları üzerinden katkıda bulunabiliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da son bir haftadır Kovid-19 ölümleri artıyor
Dünya genelinde 4 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Uzmanlardan 'keşke' dememek için aşı olun çağrısı
Kovid-19 aşısı Alman ekonomisine yaradı
Tercih dönemini hastanede geçiren 18 yaşındaki Kovid-19 hastası üniversite adayından 'Aşı olun' çağrısı

Benzer haberler

Bozkurt'taki sel felaketinden etkilenen anne çadır kentte çocuklarıyla yaralarını sarmaya çalışıyor

Bozkurt'taki sel felaketinden etkilenen anne çadır kentte çocuklarıyla yaralarını sarmaya çalışıyor

Türk Kızılay, sel bölgesinde 66 binin üzerinde kişiye insani yardım ulaştırdı

TBMM Başkanı Şentop: Tüm dünyanın bir araya gelerek insanlığın geleceğini düşünerek kararlar alması lazım

Kastamonu'da selin ardından sahile vuran eşyalar görenleri hüzünlendiriyor

Kastamonu'da selin ardından sahile vuran eşyalar görenleri hüzünlendiriyor
Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Bartın'da selden zarar görenlerin yaraları ekiplerin yardımıyla sarılıyor

Bartın'da selden zarar görenlerin yaraları ekiplerin yardımıyla sarılıyor