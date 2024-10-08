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İHH, Bosna Hersek'te selden etkilenen ailelere yardımda bulundu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bosna-Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen ailelere gıda ve hijyen paketi yardımı ulaştırdı.

Zeynep Rakipoğlu  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
İHH, Bosna Hersek'te selden etkilenen ailelere yardımda bulundu

İstanbul

İHH'den yapılan açıklamaya göre, Bosna-Hersek'in Jablanica, Konjic, Fojnica ve Kresevo şehirlerinde sel felaketi, büyük yıkıma yol açtı.

Sel sonrasında bölgeye ulaşan İHH ekipleri, felaketten en çok etkilenen bölgelerde 350 aileye gıda ve hijyen paketi dağıttı.

Vakıf, bölgedeki yardım çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, İHH, Bosna-Hersek Sivil Savunma Bakanlığının, içme suyu, gıda, hijyen paketi, kum çuvalı, su çekme ve nem çekme pompaları, şişme bot ve boya malzemesi gibi acil ihtiyaçlar olduğuna ilişkin duyurusunu da paylaştı.

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