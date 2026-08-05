İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından yürütülen "Stajyer İmamlık Programı" kapsamında, 31 üniversite öğrencisi Avrupa'daki camilere stajyer imam olarak görevlendirildi.

IGMG'nin "Stajyer İmamlık Programı" ile üniversite öğrencileri Avrupa'daki camilere stajyer imam olarak gönderildi İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından yürütülen "Stajyer İmamlık Programı" kapsamında, 31 üniversite öğrencisi Avrupa'daki camilere stajyer imam olarak görevlendirildi.

IGMG Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, IGMG Türkiye tarafından yürütülen "Stajyer İmamlık Programı" kapsamında, başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerindeki IGMG camilerinde görev alacak 31 üniversite öğrencisi görev yerlerine ulaştı.

IGMG Türkiye'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen program kapsamında ilahiyat ve İslami ilimler alanında eğitim gören öğrenciler, yaz dönemi boyunca yaklaşık 6 hafta görev yapacak.

Stajyer imamlar, vakit ve cuma namazlarını kıldırmanın yanı sıra Kur'an-ı Kerim eğitimleri, sohbet programları ile çocuk ve gençlik faaliyetlerinde aktif rol üstlenecek.

Program kapsamında öğrenciler, farklı ülkelerde yaşayan Müslüman toplumların dini ve sosyal hayatını yakından gözlemleme, farklı kültürlerde hizmet yürütme ve mesleki yeterliliklerini geliştirme imkanı elde edecek.

"Stajyer İmamlık Programı" ile Türkiye'de eğitim gören ilahiyat öğrencilerinin uluslararası din hizmeti tecrübesi edinmeleri ve görev alacakları alanlara daha donanımlı hazırlanmaları amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IGMG Türkiye Başkanı Ahmed Divleli, programın gençlerin ilmi birikimlerini uygulamayla pekiştirmeleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Gençlerimizin üniversitelerde edindikleri bilgi ve birikimi uygulama sahasıyla buluşturmalarını önemsiyoruz. Avrupa'nın farklı ülkelerinde görev yapan stajyer imamlarımızın milletimizi ve medeniyet değerlerimizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inanıyor, kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

IGMG Türkiye İrşad Başkanı Bilal Demiroğlu ise uygulamalı eğitimin önemine dikkati çekerek, "Din hizmeti yalnızca bilgiyle değil, tecrübeyle de olgunlaşır. Bu program, öğrencilerimizin hem mesleki donanımlarını güçlendirmelerine hem de farklı toplumlarla güçlü bağlar kurmalarına önemli katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.