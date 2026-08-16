Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi ve Mağaraları, 2021'den bu yana yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırlayarak doğal yapısı, serin atmosferi ve sağlık turizmine sunduğu imkanlarla bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi.

Iğdır'daki Tuz Mağaraları doğallığı ve serinliğiyle 5 yılda yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi ve Mağaraları, 2021'den bu yana yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırlayarak doğal yapısı, serin atmosferi ve sağlık turizmine sunduğu imkanlarla bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi.

Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nda yıllar boyunca gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucu oluşan mağaralar, özellikle yaz aylarında sıcaklığın 38-40 dereceyi bulduğu Iğdır'da ziyaretçilere yaklaşık 13 derecelik serin ortam sunuyor.

Çevre düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmalarıyla turizme kazandırılan mağaralar, doğal yapısının yanı sıra solunum yolu rahatsızlıklarına yönelik terapi amacıyla da kullanılıyor.

Merkezi 2021'de 55 bin kişi ziyaret etti, bu sayı 2022'de 104 bine, 2023'te 135 bine ve 2024'te 117 bin 307'ye yükseldi. Merkez, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 22 artışla 143 bin 209 ziyaretçiyi ağırladı.

Bu yıl ağustos ayı ortası itibarıyla siviller ve öğrenciler dahil 106 bin 998 kişinin gezdiği Tuz Mağaraları'nı 2021'den bu yana 661 bin 514 kişi ziyaret etti.

Yerli turistlerin yanı sıra Azerbaycan ve İran'dan gelen ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği merkez, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki tur programlarının önemli duraklarından biri haline geldi.

Iğdır Valiliği ve Tuzluca Kaymakamlığınca gerçekleştirilen çevre düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmaları sayesinde mağaralar yılın her döneminde ziyaret edilebiliyor.

Turizm sezonunun ikinci yarısında da ziyaretçi yoğunluğunun sürmesi, yıl sonunda ziyaretçi sayısı ve turizm gelirlerinde artış öngörülüyor.

"Mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri"

Ankara'dan gelen Doğan Bulgun, Tuz Mağaraları'nı çok beğendiğini belirterek, Iğdır'a gelenlerin mutlaka görmesi gerektiğini söyledi.

Çankırı'daki tuz mağaralarını da ziyaret ettiğini anlatan Bulgun, Türkiye'de doğu-batı doğrultusunda uzanan bir tuz hattının bulunduğuna ilişkin kendisine bilgi verildiğini ifade etti.

Bulgun, mağaraların turistik açıdan değerlendirilmesinin yanı sıra doğal yapısının da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunlar bizim, ülkemizin değerleri, Çankırı'yı da görsünler burayı da mutlaka görsünler." dedi.

Mağaradaki havanın farklı olduğunu dile getiren Bulgun, belirli sürelerde dinlenme alanlarında vakit geçirmenin solunumla ilgili rahatsızlıklara iyi geldiğinin söylendiğini anlattı.

"Tuz, vücut için önemli bir sodyum kaynağı"

İstanbul'dan gelen diyetisyen Burcu Konar da Tuz Mağarası'nı gezmek istediğini ve buradaki atmosferi deneyimlemekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tuzun vücut için önemli bir sodyum kaynağı olduğunu belirten Konar, doktor tarafından kısıtlama getirilmemiş kişilerde günlük tuz tüketiminin 5-6 gramı geçmemesi gerektiğini ifade etti.

Konar, yemeklerin tadına bakılmadan tuz eklenmesinin sık yapılan hatalardan olduğuna, tüketimde ölçülü olunması gerektiğine dikkati çekti.

Tuz Mağarası'nın büyüklüğünden etkilendiğini anlatan Konar, "Daha önce Çankırı'ya gitmiştim, Tuz Mağarası'nı gezmiştim ama bu kadar heybetli değildi. Çok güzel, Iğdır çok sıcak, burası da 13 dereceymiş, çok rahatladık, sanki içeride püfür püfür bir klima var." diye konuştu.

Konar, Iğdır'a gelenlere Tuz Mağaralarını ziyaret etmeleri ve bölgenin doğal güzelliklerini görmeleri tavsiyesinde bulundu.