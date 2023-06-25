Dolar
25.24
Euro
27.49
Altın
1,921.11
ETH/USDT
1,892.10
BTC/USDT
30,589.00
BIST 100
5,582.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Iğdır'da su kanalına düşen büyükbaş hayvan kepçeyle kurtarıldı

Iğdır'da sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanın iş makinesiyle kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hüseyin Yıldız  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Iğdır'da su kanalına düşen büyükbaş hayvan kepçeyle kurtarıldı

Iğdır

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından yaşanan su taşkınları sulama kanallarını da doldurdu.

Çalpala köyündeki sulama kanalının yanından geçen 2 büyükbaş hayvan, taşkın sularıyla dolan sulama kanalına düştü.

Hayvanlardan biri vatandaşlarca kurtarılırken diğeri ise akıntıya kapılıp yaklaşık 4 kilometre sürüklendi.

Bu esnada sulama kanalı yakınlarında çalışan bir iş makinesinin operatörü, aracın kepçesini kanala indirerek hayvanın yaklaşmasını bekledi.

Operatör, hayvanı kapıldığı akıntıda yakalayıp kenara çıkardı.

Kurtarma anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
Mahra'nın babası sahipsiz köpek sorunuyla mücadelesini sürdürüyor
Iğdır'da su kanalına düşen büyükbaş hayvan kepçeyle kurtarıldı
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor
Bakan Uraloğlu, bazı köprü ve otoyollar ile havalimanlarında araç ve yolcu rekoru kırıldığını bildirdi

Benzer haberler

Iğdır'da su kanalına düşen büyükbaş hayvan kepçeyle kurtarıldı

Iğdır'da su kanalına düşen büyükbaş hayvan kepçeyle kurtarıldı

Iğdır'da bol yağışla yeşeren doğa, besicileri göçten ve masraftan kurtardı

Ağrı Dağı'nda yaşayan su maymununun temizlenme anları görüntülendi

Kars'ta sel nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı, araziler zarar gördü

Kars'ta sel nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı, araziler zarar gördü
Aras Dağları yeşeren doğasıyla yılkı atlarını ağırlıyor

Aras Dağları yeşeren doğasıyla yılkı atlarını ağırlıyor
Bozkurt'ta heyelan nedeniyle yaklaşık 300 metre kayan yol onarılarak ulaşıma açıldı

Bozkurt'ta heyelan nedeniyle yaklaşık 300 metre kayan yol onarılarak ulaşıma açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet