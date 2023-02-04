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İGA'dan yolculara "havalimanına gelmeden seferinizi kontrol edin" uyarısı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yolculara, havalimanına gelmeden önce seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Gökhan Yılmaz   | 04.02.2023
İGA'dan yolculara "havalimanına gelmeden seferinizi kontrol edin" uyarısı

Istanbul

İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "5 Şubat Pazar günü İstanbul'da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularımızın havalimanımıza gelmeden önce ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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