İGA'dan yolculara "havalimanına gelmeden seferinizi kontrol edin" uyarısı
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yolculara, havalimanına gelmeden önce seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.
Istanbul
İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "5 Şubat Pazar günü İstanbul'da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularımızın havalimanımıza gelmeden önce ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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Duyuru 📢 pic.twitter.com/R2hdO5Vmfx— İGA Istanbul Airport (@igairport) February 4, 2023