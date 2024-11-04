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İETT otobüsüyle çarptığı polis memurunu şehit eden sürücü tutuklandı

İstanbul'da trafik kazasına müdahale eden polis memuruna İETT otobüsüyle çarpıp şehit olmasına neden olan şoför tutuklandı.

Elif Somuncu  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
İETT otobüsüyle çarptığı polis memurunu şehit eden sürücü tutuklandı

İstanbul

Bakırköy'de dün polis memuru Ogün Yürümez'in şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan İETT şoförü Ahmet Gül'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesine çıkarılan Gül, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik Ahmet Gül'ün, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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