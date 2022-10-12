İETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdi
İstanbul Fatih'te İETT otobüsünün sürücüsü, tartıştığı yolcuyu darbederek araçtan indirdi.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Pazartekke durağında otobüsün Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini soran yolcuyla sürücü arasında tartışma yaşandı.
Yolcunun yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini gören şoför, otobüsü yol kenarına park etti. Darbettiği yolcuyu hakaret ederek araçtan indiren şoför, daha sonra yoluna devam etti.
O anlar, yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.