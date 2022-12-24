Dolar
18.66
Euro
19.87
Altın
1,798.30
ETH/USDT
1,218.70
BTC/USDT
16,829.00
BIST 100
5,454.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da toplu açılış törenine katılıyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Sertifika Töreni'nde konuşuyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Şehir Hastanesi Camisi Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
logo
Gündem

İETT otobüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Ferhat Yasak   | 24.12.2022
İETT otobüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İstanbul

Habipler Mahallesi Edirne Eski Asfaltı'nda ilerleyen İETT otobüsü, Vefa Poyraz Caddesi'nden gelerek trafik ışıklarının bulunduğu yerden yola çıkan 10 DG 371 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kendi etrafında döndükten sonra duran araçtaki bir kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde İETT otobüsünün caddeden yola çıkan araca çarpması, aracın kendi etrafında döndükten sonra durması yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta içme suyu iletim hattına verilen zarar nedeniyle iş yerlerini su bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü kutladı
Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
İETT otobüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
USOM, vatandaşların verilerini ele geçirip satan siber saldırganların sitelerini kapattı

Benzer haberler

İETT otobüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İETT otobüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangından yaralı kurtulanlar yaşadıklarını anlattı

Malatya'da hafif ticari aracın kaldırımda çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti

Londra'da konser salonuna girmeyen çalışırken ezilen 4 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi

Londra'da konser salonuna girmeyen çalışırken ezilen 4 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi
Erzincan'da şarampole devrilen araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Erzincan'da şarampole devrilen araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Şişli'de meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet